Calamai | «Allegri | filosofia di fare guerra a tutti Perché la battuta?»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Lucanon capisce il motivo per cui Massimilianofaccia ricorso a queste frasi che alimentano solo polemiche. L’intervento su TMW Radio. BATTUTE INFELICI – Lucanon riesce proprio a capire le uscite infelici del tecnico della Juventus sull’Inter: «Ho una grande stima per, sta tenendo questache per vincere bisognala. Lasu guardie e ladri che c’entra? Ma io Juve ho bisogno di queste battute? Una società può permettere a un tecnico di diventare padrone del gioco? Non vogliamo questa esasperazione, che tutto diventi. La Juventus è in formato Scudetto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...