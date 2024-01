Buttiamo miliardi in armi | ma nelle scuole si muore di freddo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ieri, solo per citare un caso, è accaduto in un liceo della provincia di Pordenone: alle 10 il termometroaule segnava 13 gradi e di fronte alla prospettiva di passare in quell’aula altre sette ore gli studenti hanno deciso di lanciare un messaggio inequivocabile abbandonando le lezioni. Le altre classi in segno di solidarietà hanno deciso di proclamare un giorno di sciopero. La dirigente scolastica non ha potuto fare altro che rilasciare un’intervista al giornale locale in cui si augura che i caloriferi si accendano e la protesta si spenga. Da Nord al Sud, leal gelo Secondo un recente sondaggio del sito specializzato skuola.net più di uno studente su due, complessivamente, si è lamentato per un ambiente scolastico in cui si registra un clima inadatto per poter svolgere serenamente le lezioni. Tanto che molti lasciano sulle spalle il ...