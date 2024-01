Bury a Friend | traduzione e significato del brano di Billie Eilish | tra paura e incubi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), canzone scritta dae dal fratello e collaboratore Finneas O’Connor, compare in When We Fall Asleep, Where Do We Go?, ed è narrata in prima persona dal protagonista, una sorta di tipico mostro mangiabambini, che si annida sotto i letti.ha dichiarato di essere stata ispirata a scrivere il pezzo dai suoi problemi di paralisi del sonno, e terrori notturni. All’interno deltrovano spazio alcuni suoni ambientali peculiari, come il trapano di un dentista, il rumore di vetro che si rompe, e lo scatto di una cucitrice. Vediamo di seguito ladel testo della canzone, che è anche la sigla di True Detective 4 Che cosa vuoi da me? Perché non corri via da me? Cosa ti stai chiedendo? Cosa sai? Perché non sei spaventata da ...

... ha ispirato la showrunner di True Detective: Night Contry Issa Lopez, al punto tale da inserire la sua canzone "" nei titoli di testa della quarta stagione della serie. È una canzoncina ...Tra le tracce musicali, si distingue, al posto di Far From Any Road della prima stagione, la sublimedi Billie Eilish . Articoli più letti Il lato oscuro dei parrocchetti, tra i ...Night Country couldn't help but complain about one particular aspect of the season four debut, which stars Jodie Foster and Kali Reis. Read what they wrote on social media ...True Detective viewers are making the same complaint following the return of the HBO drama. The anthology series is back for its fourth outing, titled True Detective: Night Country, which began on ...