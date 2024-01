Buongiorno | Torino e Milan continuano a trattare La situazione di calciomercato

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), continua la trattativa tra ile ilper quanto concerne il difensore granata AlessandroAncora un nuove prove di trattativa per portare Alessandrodalal. Dopo il sì del difensore delalla possibilità di vestire rossonero, sarebbe arrivato anche quello del club granata all’inserimento di Colombo nella trattativa. Come riportato da Sportmediaset al momento però c’è divergenza tra i due club sulla valutazione del giovane centravanti italiano che i granata valutano invece intorno ai 10 milioni contro i 15 dei rossoneri. Staremo a vedere come si evolverà lanei prossimi giorni.

