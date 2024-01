Buon compleanno | Jim Carrey | vita e carriera dell’attore canadese

Alessio. Mamma e papà". Questo il messaggio dei genitori che hanno voluto condividere la gioia per il traguardo raggiunto dal loro amato figlio. Felicitazioni anche dalla nostra ...... a chi l'ha accompagnata con l'auto ha detto: 'Ma non si può andare un po' più veloce' È golosa e lunedì ha gustato la sua torta dial cioccolato accompagnandola con unbicchiere di ...E poi, come didascalia, il suo messaggio d’auguri. Le parole di Obama “Ecco come si appare ai 60. Buon compleanno alla mia dolce metà, che sembra essere una delle più divertenti, intelligenti e belle ...'Rendi ogni giorno pù bello'. L'ex presidente Usa posta una splendida immagine dell'ex First Lady raggiante in un abito estivo giallo (ANSA) ...