Bufera a UeD | Roberta ha un altro? Quasi rissa tra Armando e Alessandro

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Puntata davvero di fuoco quella del 17 gennaio di Uomini e Donne. Durante la messa in onda, infatti, Maria De Filippi ha annunciato un grande ritorno, ovvero, quello diDi Padua. La donna è apparsa molto più distesa e serena rispetto al momento in cui decise di andare via. Ad ogni modo, la protagonista non ha perso occasione per attaccare duramente Cristina Tenuta, e levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Nel dibattito, poi, sono intervenuti ancheVicinanza eIncarnato, i quali sono venutialle mani, ma non è tutto. Durante il dibattito sono emerse delle forti segnalazioni anche suDi Padua torna a Uomini e Donne e asfalta Cristina TenutaDi Padua ha attaccato pesantemente Cristina Tenuta nella puntata del 17 ...