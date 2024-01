Bruno Guimaraes e Joelinton nominano il nazionale brasiliano che vogliono che Eddie Howe porti al Newcastle

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sito inglese: La coppia brasiliana delUnitederano d’accordo su quale dei loro connazionali vorrebbero idealmente unirsi a loro nel club se avessero potuto. In un’intervista con Canale Youtube Questo è il calcioalla coppia è stata posta una domanda puramente ipotetica, con entrambi i giocatori che suggerivano che Lucas Paqueta del West Ham United si sarebbe adattato perfettamente allo spogliatoio diha dichiarato: “Per quanto mi riguarda, ho giocato con lui al Lione: direi che Lucas Paquetà è uno dei miei migliori amici, mi piace, quindi direi lui”. Vini per il cartone animato? Le stelle brasiliane delil loro consul ...

Il PSG di Luis Enrique ha messo nel mirino il centrocampista brasiliano: pronta proposta folle per il Newcastle United (itasportpress)

Notizia fresca giunta in redazione: Bruno Guimaraes , uno dei giocatori più influenti del Newcastle sotto Eddie Howe, ha firmato un ... (justcalcio)

Su tutti il profilo più ricercato è quello di un centrocampista, con i nomi di Joshua Kimmich eche si fanno sempre più insistenti. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){...Come riporta Il Corriere della Sera , la squadra inglese a causa del Fair Play Finanziario dovrà vendere prima di comprare, ma secondo il The Sune Sven Botman potrebbero essere ...Gli inglesi hanno l’esigenza di trovare un valido sostituto di Bruno Guimaraes e l’identikit del nerazzurro è perfetto. La palla passerà poi al presidente Percassi e alla dirigenza. Su di lui ...Poco chiacchierata, come se ormai non facesse più notizia, ma l'Atalanta è a -1 dalla zona Champions League, quella competizione che l'ha già vista ...