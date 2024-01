Brentford | scaduta la squalifica per Ivan Toney | tornerà a giocare

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)può tornare atra le file deldopo la sospensione della FA di otto mesi. Il calciatore 27enne era stato fermato dopo aver infranto le regole legate al calcioscommesse. Ai microfoni di Sky Sports, l’attaccante rivela: “Mi sento un uomo libero. Mi sento come se mi fossi tolto un peso dalle spalle. Ho un obiettivo su quanti gol voglio raggiungere. È ovvio che mi piacerebbeper un top club, tutti voglionoper i top club, lottare per i titoli e cose del genere. Quindi se è a gennaio che un club arriva e paga i soldi giusti, chi lo sa? Mi sono allenato bene e ho giocato bene a porte chiuse. Non ho niente da dimostrare a nessuno se non a me stesso. Voglio dimostrare che posso farcela“, ha detto il giocatore. “È stato un momento di commiserazione ...