Brandisce taglierino contro gli agenti | arrestato a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 29enne marocchino con precedenti di polizia è statoper danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quando glidell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio dillo del territorio, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in via Amerigo Vespucci per la segnalazione di una persona molesta. Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato un uomo che con unstava minacciando i presenti tentando, contestualmente, atti di autolesionismo prima di essere raggiunto e disarmato. Glihanno accertato che l’uomo, poco prima, in via Diomede Marvasi, si era opposto alllo degli ...