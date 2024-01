Borse in rosso | pesano frenata Pil cinese e nodo tassi A Milano scatta Tim

In calo anche Wall Street con Boeing ancora in ribasso. L’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull’inflazione americana previsti per ... (ilsole24ore)

Gas naturale ai minimi da agosto in vista di temperature in risalita. Cina lascia a sorpresa i tassi invariati. La Germania finisce in recessione. ... (ilsole24ore)

Inil FTSE Italia Mid Cap ( - 1,08%); con analoga direzione, in discesa il FTSE Italia Star ( - 1,02%). Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su Banca MPS , che ...asiatiche in, con i listini cinesi in forte ribasso in scia a una serie di dati macroeconomici che hanno evidenziato il permanere della debolezza del mercato immobiliare di Pechino e la ...Jp Morgan taglia Banco Bpm Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in ribasso ... raccomandazione su Banco BPM , Bank of Ireland e ABN a Underweight da Neutral. In rosso anche i future di Wall Street-0 ...I mercati europei partono col freno decisamente tirato dopo gli analoghi cali delle asiatiche appesantite dai dati sulla crescita cinese meno forte del previsto nell'ultimo trimestre dell'anno ...