Borse in rosso | pesano frenata Cina e nodo tassi Lagarde | «Probabile taglio entro l’estate»

... ha frenato il pessimismo dei mercati, alimentato dalle notizie in arrivo dal mar. Anche ... Piazza Affari ( - 1,2%) scivola sotto i 30 mila punti in linea con le altredell'Europa. Indice ...A Piazza Affari resistono le banche, gia' il lusso .ancora in, pur se sopra i minimi, a meta' seduta, con il Ftse Mib ( - 1,2%) sceso sotto la soglia dei 30.000 punti per la prima volta dal 4 dicembre scorso. Il Pil cinese ai minimi in ...A Piazza Affari resistono le banche, gia' il lusso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen - Borse ancora in rosso, pur se sopra i minimi, a meta' seduta, con il Ftse Mib (-1,2%) sceso sotto l ...Tuttavia, questo non basta alle Borse europee che questa mattina scambiano in rosso. Il FTSE MIB oggi a mezzogiorno cede l’1,04%, mentre a Londra il FTSE 100 è in calo dell’1,44%. Contemporaneamente, ...