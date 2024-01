BOOM! Joe Bastianich all’Isola dei Famosi

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Joe(Us, foto di Angelo Trani) Questo nomedeiforse non ve l’aspettavate. E DavideMaggio.it è in grado di svelarvelo in anteprima. L’Isola dei2024 inizia a scaldare i motori con la formazione cast. Tra i primi ad essere arruolati c’è un volto noto che deve tutta la sua fama alle cucine di Sky. Ebbene, Joesarà con ogni probabilità uno dei concorrenti dell’edizione numero 18, in programma in primavera su Canale 5. Il ristoratore, con la passione per la musica, ha accettato la sfida della sopravvivenza. Giudice di Masterchef Italia dal 2011 al 2019, si è fatto ammaliare dal sacro fuoco dei riflettori diventando un” prezzemolino”. Ha partecipato, tra le altre cose, come concorrente ad Amici Celebrities e all’ultima edizione di Pechino Express che l’ha ...