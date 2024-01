Bonaccini incontra Meloni e firma un patto per l' Emilia Romagna | ' Sappiamo rialzarci ma abbiamo bisogno di supporto'

Il lapsus di Bonaccini tra le risate della sala (e di Meloni) : “In Giappone abbiamo incontrato Vannacci…no ho sbagliato…”

lapsus del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, accompagnato da risate e da un applauso in sala, durante l’intervento in Regione per la ... (ilfattoquotidiano)