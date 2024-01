Bollito? Sì | ma Mourinho silurato | Biasin | l' errore capitale della Roma

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non c'è più religione, hanno fatto fuori. Un Santo del calcio. Oddio, Santo, ne diceva di tutti i colori e la suagiocava da schifo, ma stiamo pur sempre parlando di una leggenda del balun. La formula è sempre quella, quattro frasi messe in croce per far finta che ci si sia lasciati in pace (ma quando mai). Eccole: «L'ASannuncia che Josée i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.era stato annunciato come 60° allenatore nella storianel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquistaConference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica ...

Zero tituli : l'esperienza del vulcanico Josèsulla panchina della Roma si avvia alla più mesta delle conclusioni. Non sarà probabilmente ... dopo l'avventura inglese, Mou erae che ...Zero tituli : l'esperienza del vulcanico Josèsulla panchina della Roma si avvia alla più mesta delle conclusioni. Licenziato subito ... dopo l'avventura inglese, Mou erae che della ...Il giornalista Luca Telese è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale soffermandosi sulle situazioni in casa Napoli e Roma ...L’attore: «Roma stazione di posta per carrozze, come nell’800: si arriva, si cambiano cavalli, si riparte. Club sempre muto, Mou non sia capro espiatorio» ...