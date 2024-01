Bollette gas | prezzi folli a Roma mentre Milano è la più conveniente | l’indagine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Indagine Assoutenti in 20 città italiane sui nuovi costi delledel gas con il passaggio al mercato libero. La maglia nera vadove si prevede in media una spesa annua di 2045 euro, la migliore offerta a prezzo bloccato è acon un risparmio pari a 229 euro rispetto a. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Da mercoledì 10 gennaio è ufficialmente finito il mercato tutela to per cinque milioni e mezzo di utenti “non vulnerabili”. Per tutti coloro, cioè, ... (ilfattoquotidiano)

Secondo Assoutenti la spesa media nella Capitale è di 2045 euro Indagine Assoutenti in 20 città italiane sui nuovi costi delledelcon il passaggio al mercato libero. La maglia nera va Roma dove si prevede in media una spesa annua di 2045 euro, la migliore offerta a prezzo bloccato è a Milano con un risparmio ...Tra le circa 4,5 milioni di persone che ricadono in categorie svantaggiate rientrano innanzitutto coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, percettori dei bonus luce eper ...I titolari di Legge 104 possono accedere a degli sconti sulle bollette di luce e gas. Chi ne ha diritto e come si richiedono Scopriamolo.Rincari sui prodotti alimentari freschi, soprattutto sulla frutta, i cui prezzi aumentano di quasi il 16%, e sulla verdura, con oltre il +7% in un anno ...