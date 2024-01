Biathlon | Wierer si prepara al rientro | “Ad Anterselva sarà un test agonistico | devo recuperare la forma”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dorotheatornerà a disputare una gara di Coppa del Mondo dia un mese di distanza dall’ultima volta, 32° posto a Lenzerheide il 14 dicembre. Poi l’azzurra ha deciso di fermarsi per riprendersi al meglio da una serie di problemi fisici che la condizionavano. Il ritorno è fissato per il 10 gennaio nella 12,5km individuale di. “Ho avuto quattro volte l’influenza. Spero di non ammalarmi più per arrivare inper il finale di stagione. Al ritorno non mi aspetto grandi risultati perché vengo da un mese di inattività.più un. La short individual è una gara che mi piace. Al momento sono 29ª nella generale eprovare a risalire nelle prime 10”, le parole di. Oltre a ...

