Biathlon maschile | Anterselva | start list individuale

Non conosce pause la Coppa del Mondo diche, dal 18 al 21 gennaio, fa tappa, la sesta, in Alto Adige ad Anterselva. Dopo aver ... stessi effettivi al, e certa la presenza di Didier ...Dopo l'impegno tedesco di Ruhpolding, la Coppa del Mondo ditorna in Italia per la tappa in programma sulle nevi di Anterselva. La celebre località ...giornata nella short individual(...Mancano due giorni all'apertura della sesta tappa della Coppa del mondo di biathlon ad Anterselva. Sono ben 256 gli atleti iscritti, in rappresentanza di quasi 30 nazioni. Oggi, martedì hanno iniziato ...Le tradizioni vanno onorate e rispettate. Dunque, per la Coppa del Mondo di biathlon, è tempo di chiudere il consueto trittico "O-R-A". Pertanto, dopo Oberhof e Ruhpolding, è il momento di gareggiare ...