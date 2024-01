Biathlon | Johannes Bø riuscirà a spezzare l’eterna maledizione delle tre vittorie consecutive nelle mass start?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Domenica 21 gennaio,Bø avrà l’opportunità di compiere un’impresa mai riuscita a nessuno nella storia del. Uomini o donne non fa differenza. Né nell’uno, né nell’altro sesso un biathleta è stato capace di vincere 3. La partenza in linea esiste da un quarto di secolo abbondante. La prima si disputò, in forma di esperimento, il 16 marzo 1997 a Novosibirsk. Dopodiché è diventata parte integrante del calendario in pianta stabile dall’inverno 1998-99. Siamo però al 2023-24 e non si è ancora visto un virgulto o una pulzella inanellarne 3 di fila! Gente del calibro di Ole Einar Bjørndalen, Magdalena Neuner, Raphael e Liv Grete Poirée, Martin Fourcade, Darya Domracheva, Emil Hegle Svendsen e Tora Berger ha concesso il bis, senza mai issarsi al tris. Questo, in virtù ...