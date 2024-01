Better Call Saul | continua la maledizione degli Emmy Awards

Saul, ad esempio. La serie AMC in Italia su Netflix, spinoff dell'acclamatissima Breaking Bad, in sette stagioni ha ottenuto ben 53 candidature agli Emmy senza riuscire a portare a casa ...Saul (sesta stagione) Se dobbiamo parlare della grande sconfitta della serata, quella è sicuramenteSaul che registra il più grande record negativo della storia degli Emmy . ...Bob Odenkirk, who portrayed slimy lawyer Jimmy McGill, aka Saul Goodman, was nominated six times for Best Lead Actor in a Drama but failed to clinch an Emmy.Former Children’s Laureate Michael Morpurgo has joined with current incumbent Joseph Coelho, and every single Children’s Laureate from the past 25 years, to call on politicians to commit to a ...