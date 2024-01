Bersani a La7 | “Col governo Meloni si sta creando habitat per la corruzione Salvini? Sta sempre dappertutto | perché non si occupa di treni?”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ospite di Dimartedì (La7), Pier Luigianalizza l’operato del, a partire dalla legge bavaglio, ovvero l’emendamento di Enrico Costa (Azione) alla legge di delegazione europea che modifica il codice di procedura penale e che vieta di pubblicare i virgolettati delle ordinanze cautelari fino alla conclusione dell’udienza preliminare. “Questi si dicono pure liberali – commenta– ma non hanno affatto ragione,è esattamente il contrario di quello che dicono. Se non hai fiducia nel fatto che la stampa sia il cane da guardia del potere e che i giornalisti abbiano la capacità e la volontà di rappresentare i fatti, tu lascerai spazio solo ai circuiti diversi, compresa la rete, che è inafferrabile“.aggiunge: “Mettiamo in fila poi altre cose di questo ...

Un refrain che non convince affatto Pier Luigi. Ieri sera, ospite di Giovanni Floris a diMartedì (), l'ex presidente Pd si dice convinto che presto 'questo mito della Meloni verrà ...Ma il filosofo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su, non la pensa esattamente così: 'Di ... "Come prolungamento della virilità: fatevi curare!":, insulto "fallico" a FdI - VideoBotta e risposta a Dimartedì (La7) tra Pier Luigi Bersani e Massimo Magliaro, ex braccio destro di Giorgio Almirante e presidente della Fondazione intitolata al leader del Msi. Il dibattito verte sull ...Pier Luigi Bersani a diMartedì: 'Meloni fa benissimo il mestiere che faceva prima, cioè la capa dell'opposizione e di un partito'.