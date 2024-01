Benzema denuncia il ministro dell’Interno francese dopo le accuse di legami con ‘Fratelli Musulmani’

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Karim, giocatore dell’Al Ittihad, ieri ha presentato unanei confronti delGérald Darmanin. Il calciatore del club arabo era stato accusato qualche mese fa di avere deicon il gruppo terrorista ”Fratelli Musulmani”. “Non vogliamo portare il conflitto tra Israele e Palestina in Francia, ma ci sono delle false dichiarazioni che alimentato ulteriormente il conflitto. Ho scelto di continuare a giocare a calcio in Arabia Saudita, dove i Fratelli Musulmani sono considerati organizzazione terrorista. La inaccettabile leggerezza delle dichiarazione delha messo in pericolo e in difficoltà me e la mia famiglia. I miei figli sono stati accusati di avere un padre terrorista. E’ stato utilizzato un meschino ed ...