Benvenuti nell' era di Kylian Mbappé

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Siamo a fine novembre e il suo Paris Saint-Germain ha appena ottenuto un amaro pareggio’incontro casalingo disputato al Parco dei Principi contro il Newcastlea fase a gironi della Champions League. L’attaccante francese ha segnato un rigore nei tempi di recupero, strappando un punto dopo una prestazione di squadra deludente. Anche se è arrabbiato,non lo dà a vedere e oggi si presenta vestito in stile casual indossando una semplice T-shirt nera e una tuta da ginnastica Jordan color pastello con un Hublot Big Bang One Click che fa capolino dalla manica. «Il calcio è una disciplina sportiva complessa e si dimenticano in fretta sia le esperienze positive sia quelle negative», mi dice. «Bisogna sempre sapersi adattare e reinventare». Qualche acciacco post-partita è normale per un giocatore comeche, ...