Benevento | pubblicato avviso per inserimento eventi

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)l’per l’deglinell’Agenda della Cultura e del Turismo, 17 gennaio 2024 – L’assessore al Turismo Attilio Cappa rende noto che è statol’pubblico per la calendarizzazione deglicon finalità culturali e turistiche da inserire nell’Agenda della Cultura e del Turismo della Città disul portale web del turismo. L’, integralmente consultabile al seguente link https://web.comune..it/mc/mc p dettaglio.php?id pubbl=29679, è rivolto a operatori economici e sociali, comitati e consorzi per la promozione di prodotti del territorio, aziende per la promozione turistica, enti pubblici e ...