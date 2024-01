Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si rivedono dopo le Polemiche sulla figlia | cosa è successo?

Prima di partire per l’Argentina, Belen Rodriguez è stata coinvolta in un acceso scontro con il suo ex, Antonino Spinalbese , e ha minacciato ... (dailynews24)

Non è un momento semplice per Belen Rodriguez , ma il peggio sembra ormai che sia passato. In effetti, la showgirl ha completamente rivoluzionato la ... (velvetgossip)

Si torna a parlare die questa volta non del suo viaggio in Argentina. Dopo il suo rientro la showgirl ha pubblicato una storia facendo un evidente riferimento alla Cortellesi.- Spetteguless.it...Leggi Anchecade in apertura de 'Le Iene': 'Non c'è un ca**o da ridere' Leggi Anche Soleil Sorge vittima di una truffa milionaria, ma è uno scherzo de 'Le Iene' I vocali audio vengono ...Nelle fotografie pubblicate dal settimanale si vede prima Spinalbese citofonare a casa di Belen Rodriguez. L'ex coppia poi si incontra nell'androne del palazzo. Belen non ha fatto quindi salire a casa ...Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati pizzicati insieme: pace fatta dopo le frecciatine di Natale Con loro c'è la piccola Luna Marì.