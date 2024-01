Beatrice Luzzi non abbandona più la casa? Sembra esserci stato un fraintendimento

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)va sicuro il terzo abbandono momentaneo didalladel Grande Fratello 2023 per assistere alla sepoltura del padre e per stare vicina alla sua famiglia. Invece, ha deciso di fare un’altra cosa che le avrebbe permesso però di non uscire dalla, sorprendendo diversi telespettatori che invece erano sicuri che avrebbe lasciato lastando alle sue parole. Dunque, sospiro di sollievo per il pubblico, che salvo altri imprevisti potrà continuare a vedere quotidianamente l’attrice fino alla fine del reality Mediaset. GF 2023:resta indopo aver espresso a Vittorio Menozzi il suo desiderio di lasciare ladel GF 2023 per ...