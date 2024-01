Beatrice Luzzi abbandona di nuovo la casa | il triste motivo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Oggi, mercoledì 17 gennaio 2024,dovrà lasciare temporaneamente ladel Grande Fratello, allontanandosi dai compagi di reality per un po’ di tempo a causa di seri motivi personali. Infatti, l’attrice ha dichiarato ad alcuni inquilini che dovrà raggiungere la sua famiglia per un evento che ha a che fare ancora con suo padre scomparso. E questo potrebbe scatenare altre polemiche da parte dei concorrenti, specie coloro che si erano già lamentati del fatto che lafosse rientrata dopo il funerale. Ma vediamo per qualedeve assentarsi.deve lasciare ladel Grande Fratellocome è solita fare parla con la telecamera per comunicare ...

Che a Letizia Petris non sia andato a genio il rientro di Beatrice Luzzi in gioco ormai è cosa risaputa. La fotografa infatti, non ha mai negato di ... (isaechia)

Sara Ricci , intervenuta in queste ore a Casa Chi, ha parlato di diversi argomenti, dal ritorno al Grande Fratello di, passando per l'attacco degli hater. Nel corso dell'intervista però, l'ex gieffina ha anche parlato dei suoi concorrenti preferiti e del possibile vincitore. Possibile vincitore ...Sara Ricci parla ancora di, dopo la perdita del padre, ha deciso di fare ritorno nella Casa del Grande Fratello e proseguire la sua esperienza. Una decisione che ha in ...Dopo essere stata fuori dalla casa già a dicembre e poi ai primi di gennaio, in entrambi i casi per motivi personali, è stato confermato che oggi vedremo Beatrice Luzzi andare via ...Ecco quale sarebbe, a detta di molti, la strategia intrapresa da Marco Maddaloni all’interno della Casa del Grande Fratello. Per i telespettatori sarebbe tutto chiaro, ecco che cosa è venuto fuori da ...