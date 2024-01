Basket | Nba | super George trascina i Clippers alla vittoria sui Thunder

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Los Angeles, 17 gen. -(Adnkronos) – Prosegue l’ottimo momento dei Los Angeles(26-14) che, nonostante l’assenza del centro titolare Ivica Zubac che starà fuori almeno un mese,ano 128-117 gli Oklahoma City(27-13). Irischiano di farsi scappare di mano la partita quando OKC nel 4° quarto mette la testa avanti, in rimonta da -13 a +1. Ma l’orgoglio di Paule compagni viene fuori e dopo aver perso a Minnesota L.A. torna al successo, il nono nelle ultime 11 gare disputate.segna 11 degli ultimi 14 punti della sua squadra proprio quando OKC mette la testa avanti coronando una furiosa rimonta: il n°13 di L.A. non ci sta, e sono i suoi 18 punti nell’ultimo quarto are i...

Philadelphia , 17 gen. -(Adnkronos) - Vittoria casalinga per i Sixers (26-13) che superano 126-121 i Nuggets (28-14), campioni Nba in carica. Bloccati ... (liberoquotidiano)

Philadelphia , 17 gen. -(Adnkronos) – Vittoria casalinga per i Sixers (26-13) che superano 126-121 i Nuggets (28-14), campioni Nba in carica. ... (calcioweb.eu)

Vittoria casalinga per i Sixers (26 - 13) che superano 126 - 121 i Nuggets (28 - 14), campioniin carica. Bloccati a lungo dalla neve a Denver, arrivati a Philadelphia con 5 ore di ritardo, la squadra del Colorado prova fino all'ultimo a restare in partita, aggrappandosi a una prova da 25 ...Ci vuole un'occasione speciale: si sceglie la finale del torneo di, vale a dire un'altra ... È una tattica che i campioni dellanon possono capire. E funziona, almeno finché Vlade Divac " il ...Joel Embiid, incoronato miglior giocatore (MVP) dell'ultima regular season, contro Nikola Jokic, campione in carica con i Denver Nuggets e lui stesso doppio MVP, nel 2021 e nel 2022. Le premesse erano ...Al Wells Fargo Center di Philadelphia è andata in scena la sfida tra gli ultimi tre MVP della lega, Joel Embiid (nella passata stagione) e Nikola Jokic (nel 2020-2021 e di nuovo nel 2021-2022).