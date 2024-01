Basket | Nba | Phoenix rimonta da -17 dell’ultimo quarto e batte Sacramento

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 17 gen. – (Adnkronos) – Impresa dei Suns (22-18) che sotto di 17 punti (96-113) nele ultimo periodo di gioco compiono una prodigiosae superano 119-117 i Kings (23-17), piazzando un parziale di 23-4 innescato da un paio di triple a testa di Kevin Durant (27 punti con 4/8 dall’arco per lui) e di Eric Gordon dalla panchina (13). Ma la vittoria dinon sarebbe stata possibile senza le doppie doppie di Devin Booker e Jusuf Nurkic ma soprattutto senza le 9 triple (record di franchigia) e i 29 punti di Grayson Allen. Prima di sciogliersi nel finale, quando non segna maisembra nella classica serata in cui è difficilmente arginabile, guidata da un De’Aaron Fox top scorer dell’incontro a 33 punti con 6/10 da tre punti e anche 6 assist. Tira il 60% dall’arco (3/5) ...

Philadelphia , 17 gen. -(Adnkronos) - Vittoria casalinga per i Sixers (26-13) che superano 126-121 i Nuggets (28-14), campioni Nba in carica. Bloccati ... (liberoquotidiano)

Philadelphia , 17 gen. -(Adnkronos) – Vittoria casalinga per i Sixers (26-13) che superano 126-121 i Nuggets (28-14), campioni Nba in carica. ... (calcioweb.eu)

Vittoria casalinga per i Sixers (26 - 13) che superano 126 - 121 i Nuggets (28 - 14), campioniin carica. Bloccati a lungo dalla neve a Denver, arrivati a Philadelphia con 5 ore di ritardo, la squadra del Colorado prova fino all'ultimo a restare in partita, aggrappandosi a una prova da 25 ...Ci vuole un'occasione speciale: si sceglie la finale del torneo di, vale a dire un'altra ... È una tattica che i campioni dellanon possono capire. E funziona, almeno finché Vlade Divac " il ...I giocatori internazionali e in particolare gli europei si stanno prendendo la NBA. Basta guardare al premio di MVP e al fatto che sono cinque anni che uno statunitense non vince. In fila ...Philadelphia ribalta i giochi nell'ultimo quarto e sconfigge 126-121 i Nuggets, mentre Phoenix ha la meglio sui Kings ...