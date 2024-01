Basket | NBA | membro dello staff Warriors ricoverato per malore | gara contro Utah rinviata

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dejan Milojevic,dei Golden Stateè statodopo un improvvisoavuto durante la cena di squadra a Salt Lake City. La squadra di Steve Kerr era in città per affrontare gliJazz, ma la partita è stata, SportFace.

Philadelphia , 17 gen. -(Adnkronos) - Vittoria casalinga per i Sixers (26-13) che superano 126-121 i Nuggets (28-14), campioni Nba in carica. Bloccati ... (liberoquotidiano)

... il Baso, l'uomo delle "triple ignoranti", e il Beli, primo (e sin qui unico) italiano a conquistare la vittoria nella gara del tiro da tre punti all' All Star Game. Che dall'ex compagno di ...Prosegue l'ottimo momento dei Los Angeles Clippers (26 - 14) che, nonostante l'assenza del centro titolare Ivica Zubac che starà fuori almeno un mese, superano 128 - 117 gli Oklahoma City Thunder (27 -...I Knicks (23-17) hanno faticato a livello offensivo in ciascuna delle ultime due partite senza Jalen Brunson in formazione, poiché il playmaker è alle prese con ...Siamo arrivati alle fatidiche 41 partite che segnano la metà della stagione regolare NBA e quest'anno i giocatori hanno a che fare con una nuova regola: per poter concorrere a ...