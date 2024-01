Basket | Nba | Embiid vince la sfida con Jokic e Philadelphia batte Denver

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 17 gen. -(Adnkronos) – Vittoria casalinga per i Sixers (26-13) che superano 126-121 i Nuggets (28-14), campioni Nba in carica. Bloccati a lungo dalla neve a, arrivati acon 5 ore di ritardo, la squadra del Colorado prova fino all’ultimo a restare in partita, aggrappandosi a una prova da 25 punti e 19 rimbalzi (11 in attacco) di(ma solo 3 assist), ai 20 di Michael Porter Jr. e alla doppia doppia (17 con 10 assist) di Jamal Murray. Ma la difesa dinon riesce mai a fermare l’attacco dei padroni di casa, che tirano con quasi il 57% dal campo e il 49% da tre: decisivo l’ultimo quarto, vinto dai Sixers 27-17. Nella tanto attesatra MVP a uscire vincitore dallo scontro diretto è un Joelche replica – a sole 24 ore ...