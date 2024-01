Basket | Champions League | Sassari perde contro Cholet 93-77 e dice addio alla competizione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)93-77 nella partita valida per gara 3 di playin dimaschile di. La squadra italiana deve diredopo un sofferto e combattuto incon gli avversari francesi.rimane all’inseguimento per la maggior parte del tempo, con un’improvvisa luce che però si è accesa solo nel terzo quarto, per consumarsi velocemente. Sul finaleha la meglio e riesce a guadagnare un ampio vantaggio, che mantiene fino al fischio finale. Il tabellone segna 93-77 e i francesi continueranno il viaggio europeo. La squadra italiana dovrà digerire la difficile sconfitta in breve tempo, per poi scendere ...

