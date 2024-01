Barzaghi | «Inzaghi maestro nelle coppe! Mkhitaryan? Una cosa va rimarcata»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’Inter, venerdì, sfiderà la Laziosemifinali di Supercoppa italiana. Una gara secca, tipologia di sfida in cuisi è sempre sentito a suo agio: il commento di Matteo, in collegamento su Sky Sport– Questo il commento di: «coppe è unpartite secche ha perso solo con il Manchester City ed il Bologna.altre ha sempre vinto tanto che ha portato a casa due Coppe Italia e due Supercoppe. È bravo a preparare questo tipo di eventi.? Abbiamo parlato spesso delle abilità didi fare turnover. E spesso i big venivano sostituiti i big. L’armeno invece c’è sempre, 19 volte su 20 titolare in Serie A. In ...