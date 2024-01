Bari | ricatto ad un uomo per foto intime | due arrestati ed un minorenne denunciato Polizia postale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Dopo aver scambiatocon una presunta interlocutrice su una piattaforma di messaggistica, un ragazzo di 30 anni è stato vittima di sextortion, un particolare tipo di estorsione con la minaccia di veder pubblicati i propri video eintimi qualora non avesse soddisfatto le ripetute richieste di denaro. Dopo aver effettuato diverse ricariche su carte di credito e aver ceduto suoi buoni acquisto, l’ha esaudito una richiesta di 2mila euro, per poi ricevere un’ulteriore richiesta di 800 euro; a quel punto il trentenne ha capito che i ricatti non avrebbero avuto mai fine e ha deciso di chiedere l’aiuto degli specialisti della. Al termine dell’attività investigativa svolta dagli agenti del ...

I due giovani sono stati arrestati in flagranza in una via del quartiere Libertà di, dove era stato dato appuntamento alla giovane vittima. Il 24enne e il 18enne sono stati quindi condotti in ...... ha denunciato ilalle autorità dopo una richiesta di ulteriori 800 euro. Le indagini condotte dagli agenti della Polizia Postale si sono concentrate nel quartiere Libertà di, dove la ...Dopo aver scambiato foto intime con una presunta interlocutrice su una piattaforma di messaggistica, un ragazzo di 30 anni è stato vittima di sextortion, un particolare tipo di estorsione con la ...L’Isola dei Famosi 2024 inizia a scaldare i motori con la formazione cast. L'adventure game di Canale 5, L'Isola dei Famosi, inizia a scaldare i motori. Isola dei Famosi 2024, Joe Bastianich tra i nau ...