Bari | il fratellastro di Antonio Cassano arrestato per furti in casa e auto Faceva il tiktoker “Giovanni u curt” da capo della banda – Il video

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)dell’ex calciatore, è stato, assieme ad altre sette persone, dalle Forze dell’Ordine a. Pregiudicato, già detenuto per altra causa a Taranto, si trovava al vertice dell’organizzazione che compivain abitazioni e. Su TikTok, secondo quanto riferisce il Messaggero, pubblicava diversicon lo pseudonimo “'”. Le accuse sui fermati variano dalla ricettazione, falso e violazionesorveglianza speciale fino tentata rapina in abitazione,di e su. La cassa dell’organizzazione era di circa 110mila euro in contanti, denaro trovato dai carabinieri e contenuto in un borsone. ...

Giovanni Cassano,dell'ex calciatore, è stato arrestato, assieme ad altre sette persone, dalle Forze dell'Ordine a. Pregiudicato, già detenuto per altra causa a Taranto, si trovava al vertice dell'...... tutti baresi, residenti trae Modugno. I reati contestati sono, a vario titolo, di ... Tra le persone raggiunte dall'odierna ordinanza, figura anche Giovanni Cassano (dell'ex ...Si chiude la seconda operazione in entrata della Salernitana, che ha annunciato l'arrivo di Alessandro Zanoli dal Napoli come rinforzo per la difesa: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver ...Giovanni Cassano, fratellastro dell'ex calciatore Antonio Cassano, è stato arrestato insieme ad altri sette per una serie di reati legati a furti e rapine, usando tecniche insolite come parrucche femm ...