Barcellona Real Madrid | remake di Supercoppa con un finale diverso

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In serata è andata in scena laSpagnola per quanto riguarda le Women con il Clasico traStavolta a vincere sono state la ragazze blaugrana e con un netto 4 a 0. La gara è stata simile a quella giocata dalle due squadre maschili proprio qualche giorno fa con ilavanti per 3 a 0 sulgià nella prima frazione. La doppietta di Caldentey e la rete di Paralluelo hanno indirizzato subito laSpagnola delle Women. Nella ripresa poi è arrivata anche la doppietta dell’esterno con il numero 7 per il poker

Dopo la vittoria nella finale della Supercoppa di Spagna 2024, del suo nbsp; Real Madrid per 4 - 1 contro il Barcellona , Carlo Ancelotti non nasconde ... (247.libero)

Dopo la sconfitta per 4 - 1 nella finale di Supercoppa di nbsp; Spagna 2024 contro il Real Madrid , l'allenatore del Barcellona , Xavi , parla in ... (247.libero)

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa in vista degli ottavi di finale di Copa del Rey contro l’Unionistas, compagine di ... (sportface)

Sconfitta che però non pregiudicano quanto di buono fatto finore, le Vu Nere, infatti, sono al terzo posto dietroMadrid econ 14 vittorie e 7 sconfitte. Dei temi tecnici e tattici ...In queste parole tutta la fedeltà e il senso di appartenenza di Xavi nei confronti del. La pesante sconfitta nella finale della Supercoppa col, ha riportato il tecnico sul banco degli ...Per la Supercoppa spagnola, conclusa lunedì scorso con la vittoria del Real Madrid sul Barcellona per 4-1, il comitato d’accoglienza aveva organizzato spettacoli di flamenco itineranti, ritenuti ...La recente brutta sconfitta in finale di Supercoppa contro il Real Madrid ha rimesso sotto i riflettori il futuro di Xavi Hernandez. L’annuncio dell’allenatore del Barcellona Non è un momento semplice ...