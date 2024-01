Barbra D’Urso gela Mediaset in diretta e mette in mezzo Maria de Filippi

Leggi su cityrumors

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La conduttrice in attesa di tornare in televisione si prende la prima rivincita, il post pubblicato sui social non passa inosservato Il contratto che legava Barbaraè scaduto lo scorso 31 dicembre, ora la presentatrice è finalmente libera di firmare altri accordi. Diverse le emittenti che si sarebbero fatte avanti, o almeno questo è quello che è trapelato sul web e sui giornali in questi giorni. Barbarain estate è stata fatta fuori da, al timone di Pomeriggio Cinque ora c’è Myrta Merlino – cityrumors.it (fonte foto IG @barbaracarmelitadurso)Sembra comunque che non voglia ripartire immediatamente da una trasmissione tutta sua, prima avrebbe intenzione di raccontare la propria versione dei fatti sull’addio a Pomeriggio Cinque avvenuto in estate. Se il Biscione infatti aveva raccontato ...