Barbie | Sharon Stone propose un film nel ’90 | “Mi risero in faccia”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)è stato un fenomeno cinematografico e culturale senza alcun precedente e molti, prima del successo deldi Greta Gerwig, non avrebbero mai ammesso che il lungometraggio avrebbbe incassato così tanto; eppure, tra le file di chi già credeva da decenni alle potenzialità di una pellicola dedicata alla bambola Mattel c’è. L’attrice americana, congratulandosi su Instagram con America Ferrera per il SeeHer Award assegnatole nel corso dei Critics’ Choice Awards, ha svelato ai suoi follower che nel 1990 aveva proposto agli studios di Hollywood undedicato a. Ovviamente, a quel tempo, lein. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da America Ferrera ...

A questo punto saremmo curiosissimi di sapere che tipo di film avrebbe voluto interpretare Stone su Barbie e speriamo che qualcuno glielo chieda. Negli anni Novanta l'attrice era al top della carriera. Stone ha rievocato l'epoca in cui sognava un film su Barbie, ma quando ha presentato il soggetto, lo studio le ha riso in faccia. La rivelazione è stata fatta dall'attrice 65 anni. E se Barbie fosse uscito negli anni '90? Ebbene sì, qualcuno lo aveva proposto. Si tratta della famosissima star di Hollywood, Sharon Stone, che già negli anni '90 aveva proposto al mondo del cinema un film su Barbie.