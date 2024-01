Barbara Alberti | la reazione all’imitazione di Virginia Raffaele

Leggi su biccy

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non solo Patty Pravo e Beatrice Venezi,nella prima puntata di Colpo di Luna ha proposto anche l’imitazione di. Il pubblico ha adorato i nuovi personaggi portati in scena dall’attrice e adesso sappiamo anche cosa ne pensa una delle protagoniste.sull’imitazione fatta da: la sua. Ieri pomeriggio Alberto Matano a La Vita in Diretta ha mandato in onda una delle imitazioni di: “Qui abbiamo sempre delle sorprese. Perché, colpo di scena,ha fatto una parodia pazzesca di una delle nostre ospiti. Secondo me è stata davvero geniale e l’ho amata. Adesso però qui abbiamo l’originale e sentiamo ...