Bambino di 10 anni precipita dal terzo piano di un B&B a Roma | è grave

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Unamericano di 10to daldi un bed & breakfast al centro di. E’ accaduto nella notte in via dei Banchi Nuovi. All’arrivo dei soccorsi, ilera riverso a terra con accanto i genitori ancora in pigiama. E’ stato trasportato in codice rosso alGesù. Indagano i carabinieri di piazza Farnese. Si ipotizzerebbe un incidente. A quanto...

Andrei , nove anni , è moldavo ma vive in una comunità in provincia di Torino. Sogna di andare via, dove non si sa. Riesce a scappare, ma la sua ... (europa.today)

Unstatunitense di 10, in vacanza a Roma con i genitori, è precipitato da una finestra del terzo piano di un b&b nel Centro storico di Roma: trasportato d'urgenza alGesù è in gravi ...Cinquedopo lo vediamo allenarsi in pista: velocista in carrozzina, Christian è il fiore all'... Sin daavrebbe quindi avuto tutte le carte in regola per chiudersi 'a riccio', se non fosse ...(Adnkronos) - Un bambino americano di 10 anni è precipitato dal terzo piano di un b&b in via dei Banchi Nuovi a Roma la notte scorsa intorno alle 4.30. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso ...Un bambino americano di 10 anni è precipitato dal terzo piano di un bed & breakfast al centro di Roma. È accaduto nella notte in via dei Banchi Nuovi. All'arrivo dei soccorsi, il ragazzino era riverso ...