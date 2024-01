Bambino di 10 anni cade dalla finestra di un B&b a Roma

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Undi dieci, statunitense, è grave dopo essere cadutodi un B&b in Corso Vittorio Emanuele II, in pieno centro a. Era in vacanza con la famiglia. È stato soccorso in ambulanza è si trova in codice rosso all’ospedale pediatricoGesù.Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da The Social Post.