Balneari | Italia chiede 4 mesi in più a Ue per mappatura spiagge

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’ha chiesto a Bruxelles quattrodi tempo in più per la nuovadelle. La richiesta, secondo quanto riferiscono fonti governative all’Adnkronos, è contenuta in una lettera inviata ieri sera dal governo alla Commissione Ue, come risposta al parere motivato emesso dall’esecutivo comunitario, primo passo della procedura d’infrazione per il