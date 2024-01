Balneari | ecco cosa risponde l’Italia alla Ue «Possibili proroghe fino a tutto il 2025»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) È uno dei passaggi delle conclusioni contenute nella lettera con la quale il governo Meloni ha risposto al parere motivato emesso da Bruxelles nell’ambito della procedura di infrazione per le mancate gare per le concessioni

Saltata la proroga agli Sconti fiscali per gli sportivi, estrazioni aggiuntive per il Superenalotto: cosa comprende il decreto (ilgiornale)

...nella lettera con la quale il governo Meloni ha risposto al parere motivato emesso dalla Commissione Ue nell'ambito della procedura di infrazione per le mancate gare per le concessioni. La ...... fare un pieno di vitalità e segnare nella propria wishlist di ritornarci!13 luoghi ed ... che ospita un parco divertimenti), i resort, il Parco marino dove si fa snorkeling nei pressi ...La Commissione europea ha ricevuto la lettera dell'Italia con la risposta del governo ai rilievi Ue sul dossier balneari e "ora la analizzerà". Lo riferisce una portavoce dell'esecutivo Ue. (ANSA) ...Non si placano le polemiche per l’esonero del tutto inaspettato tra Jose Mourinho e la Roma Sul ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola si legge: . “Vieni nel mio ufficio”, il messaggio con cui ieri – ...