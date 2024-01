Balneari | arriva la risposta del governo in Europa | cosa succede alle spiagge

...al parere motivato con cui a novembre Bruxelles aveva sancito un passo avanti nella procedura di infrazione per il mancato adeguamento dell'Italia alla direttiva Bolkestein sulle concessioni...Siamo in una delle localitàpiù importanti delle Marche , dove a ogni edizione le oltre ... Per chiin aereo, c'è la possibilità di scegliere gli aeroporti di Ancona e Rimini, entrambi ...È uno dei passaggi delle conclusioni contenute nella lettera con la quale il governo Meloni ha risposto al parere motivato emesso da Bruxelles nell’ambito della procedura di infrazione per le mancate ...Una difesa del lavoro del tavolo tecnico e una richiesta di più tempo per completare il lavoro. In sostanza, a quanto si apprende, questa richiesta è prevista nella lettera, che è in via di definizion ...