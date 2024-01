Bagnai | “Una maggiore sostenibilità delle gestioni previdenziali si consegue anche incrementando gli investimenti”

Una gioia irrefrenabile per la Ducati e per Pecco Bagnaia : arriva il secondo titolo consecutivo per il pilota italiano che ha vinto l’ultima gara ... (oasport)

"L'attenzione alla demografia e alla natalità è senz'altro commendevole e ben indirizzata, mamaggiore sostenibilità delle gestioni previdenziali non si consegue solo incrementando le ..., in ...... mamaggiore sostenibilità delle gestioni previdenziali non si consegue solo incrementando le ... Alberto, eletto in Abruzzo, in occasione della presentazione dell'11° rapporto "Il Bilancio ...Il costume da bagno nelle prove del concorso non si usa più ormai da sei anni, sostituito, tra le prove finali, da una sfilata in tenuta da sport, sia pure abbellita da strass e luccichini. Ci sono ...TRINITAPOLI - Un incendio si è sviluppato in tarda mattinata in uno dei bagni della vecchia sede dell’istituto Dell ... Con ogni probabilità, a scatenare le fiamme potrebbe essere stata una sigaretta ...