Baci Perugina senza frasi | sui cartigli della limited di San Valentino ci sono i disegni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non più i messaggini poetici scritti sui bigliettini, ma al loro posto, delle immagini romantiche stilizzate di Antonio Colombini: è quello che potremo trovare nellaedition deiin vista del prossimo San. Un cambiamento temporaneo, che servirà per dare un tocco di novità a uno dei classiciproduzione dolciaria italiana. Celebrando non solo l’amore romantico, ma in tutte le sue forme. Il cioccolatino con crema di nocciole, inventato su idea di Luisa Spagnoli nel 1922, è sempre stato caratterizzato dalle prenel dolcetto di un biglietto consentimentali di personaggi più o meno celebri. Nella prossima edizione limitata, invece, ci saranno le illustrazioni curate da Antonio Colomboni. Sempre con soggetti romantici, ma con ...

Nel 2022 era all'8,1 per cento • Per San Valentino i Baci Perugina non avranno i messaggini d'amore. Al posto di frasi disegni inclusivi in grado di superare le barriere di lingua, età e cultura • un cannocchiale che ammira incantato le stelle e i pianeti: li accomuna tutti l'amore nelle nuove illustrazioni che sostituiranno temporaneamente le frasi d'autore nei Baci Perugina. A disegnarle l'illustratore Antonio Colombini. Novità per i cartigli del popolare cioccolatino. Le poetiche citazioni d'autore, che hanno deliziato generazioni di innamorati, lasciano spazio alle illustrazioni.