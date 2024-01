Avellino in apprensione per Dumitru | l’uomo è scomparso da lunedì

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoDal pomeriggio dinon si hanno notizie di Baeram. Il 70enne che viveva prevalentemente per strada insieme al suo cagnolino.è stato visto, l'ultima volta, nel pomeriggio dinei pressi della posta centrale di, intorno alle 15.30. Al momento della scomparsa era vestito con felpa nera pantalone di jeans, cappello in testa, pantofole e con sé ha sempre un bastone al quale si appoggia per camminare. Dumitri è claudicante e potrebbe essere in stato confusionale. La famiglia, dopo aver denunciato la scomparsa, si è recata anche al Moscati ma non vi erano tracce. Per informazione e avvistamenti contattate l'Associazione Penelope al numero: +39 3396514799 (anche whatsapp), oppure al numero di emergenza 112.