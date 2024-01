Autostrade per l' Italia | oltre 130mila punti luce a led

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Prosegue il piano di ammodernamento degli impianti di illuminazione della rete in gestione diper l’: dopo aver interessato 450 gallerie, altri 13.500a LED sostituiranno le tradizionali lampade a sodio presso gli svincoli autostradali. Grazie a un investimento di...

Il consiglio dei ministri ha approvato quattro provvedimenti per la riforma del fisco e il decreto legge Milleproroghe (corriere)

È un rincaro particolarmente indigesto quello che scatta domani per chi utilizza il traforo del Monte Bianco. Un ritocco del 5% che porta il costo ... (ilfattoquotidiano)

Come spiega il quotidiano economico, alcune autostrade del gruppo Gavio potrebbero subire nette impennate, come l' Autovia Padana Piacenza - Brescia ... (247.libero)

ROMA – Traffico in costante aumento su STRADE e auto STRADE ANAS . Nel fine settimana dell’Epifania circa 3,5 milioni di persone si metteranno in ... (lopinionista)

ROMA – Traffico in costante aumento su strade e auto strade Anas . Nel fine settimana dell’Epifania circa 3,5 milioni di persone si metteranno in ... (lopinionista)

(Adnkronos) – Prosegue il piano di ammodernamento degli impianti di illuminazione della rete in gestione di Autostrade per l’Italia : dopo aver ... (periodicodaily)

Si delinea infatti un quadro a doppio binario , con la rete gestita dal'Italia che applica un aumento dei prezzi inferiore a quella dei concessionari autostradali, su cui però è ...... azienda che opera nel settore delle infrastrutture pubbliche, in particolare strade ee ... Alberto Biraghi , presidente Piccola Industria Piemonte e Delegatola Logistica e Trasporti nel ...L'aumento del Telepass è passato al 50% in più e gli automobilisti sono andati su tutti le furie, è intervenuto anche l'Antitrust.Autostrade: il MIT fa il punto sulle novità per i costi del pedaggio dal 1° gennaio 2024, ecco le tabelle con gli aumenti tariffari.