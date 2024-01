Autonomie | un dibattito sul nulla

scolastiche in Gallura, l'esito del tavolo tecnico a Olbia Si è trattato di un tavolo di ...di dubbio alimentate in giorni recenti dagli organi di informazione e dal conseguente......che gli è valsa anche la carica di coordinatore dei sindaci dem e presidente di ALI -... Ribadito che il Pd non è una caserma: ma ilinterno, la sintesi politica, le scelte ...È prevista per oggi, in Senato, la discussione generale sul disegno di legge che dovrebbe cambiare gli assetti istituzionali e aumentare il grado di autonomia delle Regioni. Un tema, quello dell’auton ...ROMA Il ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata arriva in Aula al Senato ed è subito scontro: a Palazzo Madama e in ...