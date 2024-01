Autonomia | Pirovano | “Vogliamo responsabilità di amministrare | l’abbiamo promesso a 5 milioni di cittadini”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La Lega torna a spingere sull’acceleratore sul tema dell’differenziata, approdato mercoledì 17 gennaio in Aula al Senato dopo anni di battaglie. Nel corso della discussione generale sul ddl per l’attuazione della stessa, ha preso la parola anche la senatrice bergamasca del Carroccio Daisy, capogruppo in commissione Affari Costituzionali: “Il 22 ottobre del 2017 in regione Lombardia, insieme ai fratelli veneti, ci siamo espressi a favore dell’differenziata – ha ricordato -. In questi giorni da sindaco ho avuto una strana sensazione ricordando il quesito che oltre 5di elettori hanno votato a favore, con convinzione: ‘Volete voi…?’ un po’ come quando celebri i matrimoni che culminano con una promessa d’amore, con un giuramento e questa è la promessa che abbiamo fatto noi che siamo qui ...