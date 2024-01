Autonomia | Foti | ' voluta in Costituzione da Pd e chiesta anche da Bonaccini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Le opposizioni ritengono che l'attualesia eversiva. A Schlein ricordo che l'differenzia funella Carta dal partito nel quale lei milita. Inoltre, fu il governatore dell'Emilia Romagnaa chiederla, firmando proprio una pre-intesa, senza individuare i livelli essenziali delle prestazione uguali in tutta la Regione. Evidentemente la segreteria del Pd non ricorda che sempre il presidenteperseguì la strada dell'". Lo afferma il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai. "Per quanto riguarda l'emendamento sui lep, questo -aggiunge- ha come fine quello di mantenere i livelli essenziali delle presentazioni uguali in tutte le Regioni. ...